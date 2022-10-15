北上檢疫或縮至「4+3」　內地港人感吸引：若成事即回港探親　商界冀看齊「0+3」

【有線新聞】商界認為入境內地檢疫縮短至「4+3」吸引力不大，爭取與香港看齊「0+3」，不過有內地工作的港人認為吸引，一旦實施會回港探親。

長期在上海工作的葉女士，疫情三年沒回過香港，一想起回內地仍要「7+3」便卻步，一旦「4+3」會心動。葉女士：「家中的喜事、白事都沒法回去，因為始終這邊有工作，最後一面都見不到，雖然只是短了三天，但是三天就是三天，其實都吸引的。」

九龍中楊永杰：「除了是縮短隔離日子，增加（深圳）驛站名額才能解決到市民回內地的需求。高鐵都是閉環的，是否可以想一想東莞、廣州都可以隔離，那怕是500個、1,000個，加起來名額都是大幅上升。」

商界認為如果縮短檢疫日數是好事，但作用不大。

中華總商會副會長陳仲尼：「暫時吸引力不是最大，有些企業家公司在內地，真的公司等他回內地簽名，真的再不回去很多文件都過期，如果這件事是迫切的，相信會考慮。」

廠商會副會長黃家和：「目標價當然是『0+0』，但不可以一時三刻達致這目標，如果疫情都受控，希望中央可以進一步放寬，好像香港般『0+3』。」