嶺大校長唯一候選人秦泗釗與師生會面　料最快今通過任命

【有線新聞】嶺大校長唯一候選人秦泗釗與師生會面。

秦泗釗中午與約120名嶺大師生及校友見面，歷時約一個半小時。他本身是城大數據科學學院院長，嶺大校長遴選委員會早前一致向校董會推薦他出任校長，接替明年退休的鄭國漢。

校董會和諮議會將舉行會議，預計最快即日通過任命，協理副校長劉智鵬說相信秦泗釗在內地、美國的研究及教學經驗，有助推動嶺大發展，會上亦有問及學生會的地位。

嶺大協理副校長劉智鵬：「具體學生會去哪裡落腳，這些瑣碎事沒有問及，但學生會作為學生代表的組織，秦教授有回應，因為他本身都是學生會的骨幹，在內地。他亦答應他說官邸非常巨型，人不多，只有他一人居住，非常歡迎學生『串門子』，亦想恢復校長食早餐的優良傳統。」