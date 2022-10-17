史丹福大學研機械靴　行路時為關節提供助力　或助長者加強「腳骨力」

【有線新聞】史丹福大學的學者以外骨骼技術設計了一種機械靴，可以在步行的時候提供助力，令人走路更加輕鬆，適合長者及復康人士。

外骨骼是穿戴式機械裝置，算是一種輕便的強化裝甲，可以提升肢體機能。工人穿著的話可以節省體力、減輕勞損，但強化體能這一點復康人士同樣用得著。就像這對外骨骼機械靴出自史丹福大學，以摩打在腳踝關節提供助力，分擔小腿肌肉的工作，感覺相當於體重少了14公斤，令走路更加輕鬆。但人人的步伐不同，摩打怎樣知道何時發力？機械靴的感應器配備人工智能，學習用家的步伐模式，摩打會配合每個人的節奏提供助力。

機械靴與用家同步後，步行速度約可提升9%、能量節省約17%，除了適合復康人士，亦可以輔助長者，不少長者仍然有步行能力。只是腳力退化才少了走動，研究下一步是和長者合作測試，希望有了機械靴加強「腳骨力」，長者步伐輕鬆了，可以鼓勵他們多點出外走動舒展身心，改善健康。