施政報告｜設港版淡馬錫　興建簡約公屋　搶企業搶人才　一文看清內容重點

【有線新聞】

．將於本年度提交《區旗及區徽條例》修訂草案

．成立「法治教育督導委員會」 由律政司司長推展「法治教育領袖培訓計劃」

．財政司司長成立「香港投資管理有限公司」 整合大灣區投資基金、策略性創科基金等 主導投資策略產業 吸引企業在港發展

．成立「特首政策組」 提升長遠及策略議題研究能力

．「以結果為目標」 定立110個指標、KPI

．強化公務員管理 更新《公務員守則》 推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃 增設「全政府動員」名單

．推進立法規管線上線下眾籌活動、提升關鍵基礎設施網絡安全 完成處理虛假訊息顧問研究作政策考慮等

「搶企業、搶人才」

．財政司司長帶領「引進重點企業辦公室」 引進重點企業到港

．政務司司長領導「人才服務窗口」 統籌招攬人才工作、提供一站式支援

．17個内地、海外經貿辦設「招商引才專組」 主動招攬目標企業、人才

．成立300億元「共同投資基金」 引進、投資落戶香港企業

．推出「高端人才通行證計劃」 羅致年薪250萬元或以上人才、全球百強大學畢業生

．放寬「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」

．取消優秀人才入境計劃年度配額 放寬非本地畢業生留港／回港就業安排 優化科技人才入境計劃

．合資格外來人才成為永久居民後 可申請退還額外印花税 適用於今日或以後的買賣協議

．成立「融入國家發展大局督導組」 推進、督導跨局工作 加強與內地機構溝通

．爭取短期內於南沙、前海等成立保險售後服務中心 支援持有香港保單的大灣區居民

創科

．今年內推出「香港創作科技發展藍圖」 包括完善創科生感園實現香港「再工業化」

．設立「工業專員」 專責統籌「再工業化」策略工作

．規劃東鐡科學園／白石角站2033年或之前開通

藝術

．展現軟實力 促進文藝創意產業化

．成立「文化委員會」 制訂「文藝創意產業發展藍圖」

．以電影電視中流平台三大媒體 推動港產流行文化走出香港

．成立「文化藝術盛事基金」 另推動與內地文藝交流、包括2024年「粵港澳大灣區文化藝術節」 擬每年舉辦「流行文化節」、長遠設「流行文化館」

貿易

．積極尋求加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP） 鞏固、發揮香港國際貿易中心地位

．再次延長還息不還本計劃至明年7月底 12月起繼續減收非住宅用戶水費、排污費等政府費用

航運

．明年啟用的「海天中轉大樓」將為大灣區旅客提供直接轉機設施

．香港國際航空學院與內地航空培訓院合作 於明年上半年開始互派青年到兩地機場實習 首年提供約300個名額

法治

．律政司會以11月舉行的「香港法律周」為起點 由明年起率領本地法律專業組成的代表團展開外訪 向國際社會加強宣傳香港法治制度

知識產權

．目標明年完成實施國際商標註冊制度籌備工作 通過《版權條例》修訂草案、加強數碼版權保護

北都區

．將分別成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」 分別由行政長官及財政司司長領導

．建成後的「北部都會區」將以「國際創科新城」為題

．目標五年內為所有發展項目啟動收地程序 住宅用地以最高地積比率6.5倍為指引

房屋

．推出「簡約公屋」 未來五年建約三萬單位 輪候滿三年可申請入住 目標現時六年輪候時間「封頂」、四年內降至約四年半

土地

．通過新一輪研究 再識別約225公頃有發展潛力的「綠化地帶」 可提供70,000個單位 並會在2024年或之前改建第一批土地

．就收回棕地事宜 會適切照顧寮屋住戶、棕地作業者等受影響人士 明年起在元朗和洪水橋推出土地興建多層工廈

．非大規模項目「生地」變「熟地」時間減至4年 大規模項目由13年大幅減至7年 當中環評程序會壓縮至18至24個月

．建議放寬申請強拍門檻 樓齡達50年或以上、但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成 非工業地帶樓齡達30年或以上、門檻降至七成業權

交椅洲人工島

．將提供1,000公頃土地 全新鐵路和道路網絡將連接港島西、大嶼山及新界西北，並提供四條過海隧道 目標填海工程在2025年上馬

運輸

．將興建三幹道、三鐵路 包括北都公路、沙田繞道、中鐵線、港深西部鐵路等

醫療

．成立「基層醫療健康管理局」 專責統籌管理公私營界別的基層醫療服務

．3年慢性病共同治理先導計劃 政府會資助約一半檢查和治療費用

．容許夫妻共用長者醫療券 把現時每年2,000元醫療券有條件增至2,500元

．目標下一個年度把醫院管理局內科專科穩定新症的輪候時間縮短20%

．研究立法規定上載更多醫療紀錄，醫健通發展為公私營通用

．推動十年醫院發展計劃 未來5年增加4,600床及80手術室 另就「北部都會區」醫院網絡建設

．開設「中醫藥發展專員」 加強中醫藥發展及政策統籌工作

．引入合資格非本地培訓牙醫及護士

． 容許內地及相關地區註冊藥物在合乎標準後在港註冊及使用

．積極研究容許在大灣區內地地市生活的港人使用長者醫療券繳付內地醫療保險費

休閒

．將推廣三人籃球等「地市運動」項目 每年支持至少十項大型國際體育賽事在港舉行 另明年起研究港島建造「活力環島長廊」

社區

．成立「地區服務及關愛隊伍」 18區將劃分為不同小區 明年首季率先於荃灣、南區設立「關愛隊」

．「公共交通費用補貼計劃」延長六個月至明年4月30日

「青年興，則香港興」

．目標2024/25學年前加強高小及初中STEAM教育

．將研究生學額增加逾五成 向東盟以外國家推廣一帶一路獎學金 內地大學升學資助計劃本學年起增資助額、如新增旅費津貼等

國民教育

．小學及初中課程增添國史、國家地理等學習元素

．推動「問責架構」提高高帑資助學校人員對教育質素問責精神 落實以全校參與模式完善國民教育

．每年為家長舉辦一項或以上國民教育有關的活動

教師專業

．本學年起公營學校新聘常額教師須通過《基本法》測試 今年內推出專業操守指引處理教師失德個案

青年發展

．民青局今年內公布青年發展藍圖 勾劃政府對青年發展工作的理念、目標和行動

．培訓青年成為受國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代

．協助青年人在學、就業、創業、置業

抗疫

．正與內地商討增加深圳人文通道限額

說好香港故事

．政府將推出全新訪客計劃 贊助約1,000名內地和海外不同界別領袖訪港了解最新情況