施政報告｜財政司司長領軍搶企業　退額外印花稅搶人才　入境計劃鬆綁　留人措施沒落墨

【有線新聞】施政報告建議成立「引進重點企業辦公室」，推出「高端人才通行證」，吸引年薪超過250萬元或全球百強大學畢業生留港兩年，人才居留滿七年可退回置業的額外印花稅。至於如何留住本地人才，施政報告未見有具體建議。

特首李家超說要強化競爭力，成立「引進重點企業辦公室」，由財政司司長帶領吸引高潛力企業落戶香港。行政長官李家超：「香港是全球最具競爭力的經濟體之一，亦是內地對接國際市場的重要窗口。我們必須更積極和進取地搶企業、搶人才。」

辦公室會制訂「目標企業名單」，針對生命健康科技、人工智能、金融科技、新能源科技等策略產業，主動接觸內地及海外企業，度身訂造土地、稅務和財政安排。

又會為企業的人員提供一站式服務，申請簽證、安排子女教育等，目標是2027年或之前引進至少100間具代表性的創科企業，當中至少20間是行業的龍頭。

政府又會在未來基金撥出300億元成立「共同投資基金」，如果落戶香港的企業，有帶動本地產業發展的潛力，基金就會投資。

除了招商引資，亦要引才，李家超：「過去兩年，本地勞動總人口流失約14萬人，政府除積極培養和留住本地人才外，會更進取吸納外來人才。」

建議今年內推出「高端人才通行證」，過去一年年薪達250萬元，或者全球百強大學畢業生，兼且過去五年累積了3年工作經驗，可獲發2年通行證來港，人數沒限制。工作經驗未達標的畢業生都合資格，不過每年只限一萬人來港。

消息說設限額是想減低與本地畢業生的競爭，所有人才申請前不用已找到工作，留港兩年可以工作、旅遊或讀書，過了兩年想續期，就要找到工作，預計第一批人才明年首季入境。

現有的入境計劃就會拆牆鬆綁，如果僱主引入的人才，屬於「人才清單」列明的本地人才短缺專業，例如資產管理、精算、造船、創科等，或者職位年薪達200萬元或以上，僱主可以直接提出申請，毋須證明本地招聘困難。

「科技人才入境計劃」，原本規定科技公司輸入人才時必須增聘本地僱員，這項規定會撤銷。「優秀人才入境計劃」，每年有4000個配額，施政報告建議未來兩年取消上限。

非本地畢業生留港就業安排，試行擴展至本港大學於大灣區校園的畢業生，可以來港逗留兩年找工作，一年後檢討政策。

所有來港的人才買樓置業住夠七年成為永久居民後，可以退回買家印花稅及新住宅印花稅，從價印花稅就仍然要繳付，變相人才要付的印花稅和本地人看齊，這個安排適用於即日起簽署的買賣協議。

政府估計未來三年每年輸入至少3萬5千名人才，逗留至少一年，比起過往兩年年均人數多四成。