施政報告｜初創公司稱降人才來港門檻有助招聘　施永青：住滿7年才可退額外印花稅、吸引力低

【有線新聞】有研發人工智能的初創公司認為，政府提供資助，加上外地人才來港門檻降低，有助他們招聘人手開拓市場。

開車時一不小心、如果刮花車身，由入廠維修到找保險公司索償頗麻煩。這個應用程式只要拍下車外的損毀部分，便可透過人工智能做評估，即時獲得維修費用的報價。

程式創辦人Desmond沒有科研背景，要找人才協助研發，他說來港門檻降低，加上多項資助，令他更願意再找人加入團隊。人工智能公司創辦人何進一：「作為人工智能系統、程式，需要工程、機器學習、數據科學，通常請的成本較貴。我自己有聘請外地員工，他在印尼做研發，香港也有自己的團隊做對接。資金提高對初創公司有幫助，大學科研有基金可以做投資100億，如果有大學幫助，又有政府支持，一定可以相輔相成。」何進一希望本地科研可以形成一個生態圈，政府除了提供資助之外，還要做更多教育和推廣，令商界都一起支持初創企業。

政府今年內會推出「高端人才通行證」，有地產業界人士說，年薪250萬元的門檻太高，又說居港滿7年的人才可獲退回額外印花稅，吸引力不足。中原地產董事局主席施永青：「可能樓價首期也只是一成、兩成，印花稅支付了三成，到將來成為永久居民才取回，不是每個人也有財政能力，我認為作用不算太大。」

金融發展局主席李律仁則認為，施政報告展示香港招攬人才的決心，李律仁：「過去幾年因為抗疫措施令這個世界有些印象，覺得香港有些不歡迎國際交流，不歡迎國際機構來港，有些這樣的誤解，政府今次用最清晰的方式告訴大家不是。」

他又說，目前已有一些金融業的高層計劃來港工作，但認為港府不可自滿，要繼續吸納人才。