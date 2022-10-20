施政報告｜推人才通行證　李家超否認遜於新加坡　指措施進取、未獲聘亦可留港兩年

【有線新聞】施政報告提出「高端人才通行證」，行政長官李家超說不想與新加坡比較，認為新措施非常進取，即使人才毋須已獲公司聘用，都可以留港兩年。他說不相信有人才在香港兩年，都未能發展。

施政報告推出「高端人才通行證」，吸引全球165間頂尖大學畢業生，以及年薪超過250萬元的人才來港，通行證為期兩年。新加坡兩個月前，亦推出類似的「頂級專才准證」，要求人才年薪36萬坡元、即約198萬港元，要求低於香港，居留年期長過香港一簽簽五年，隨行配偶取得同意書後可以工作。

行政長官李家超：「（似乎各類的比較之下，我們搶人才的力度是否都不及別人？）我就不太認同，我不與有些地方比較，不想希望給他人有一個錯覺，我對任何一個地方有個人意見。兩年居留你是不用有工作，可以在香港發展，一個正常的人才，在香港這麼多條件下兩年都發展不到？我不相信。」

聽眾蔡小姐：「好像我的兒子，在美國聖荷西蘋果公司工作，我沒有聽到行政長官說關於這一類人如何回流、如何優惠。」李家超：「其實他隨時回來，都能獲得香港人所有的待遇，而且我們在香港機遇處處。」

香港民意研究所調查得出，市民對施政報告評分是51.1分，是自2018年以來首次重上50分以上，但比起前三任特首首份報告評分低。李家超：「每一次你可能都走進同一條河，但其實河水一直流動，所以因素都是不同的。我真的（對施政報告）很有信心，聰明的人很多，但他散兵游勇、烏合之眾，相比下我未必那麼聰明，但很齊心就事成，我相信這些在歷史故事有很多。」