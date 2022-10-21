尖沙咀珠寶店劫案｜三巴裔男女被捕　23男被告稱警署內受襲　案件12月再訊

【有線新聞】尖沙咀上周發生珠寶劫案，三名巴裔男女被捕，其中一人提堂，案件押後至12月再訊。

23歲男被告持行街紙，被控一項串謀搶劫罪，暫時毋須答辯。控罪指今個月10日，他和兩名不知名男子，於尖沙咀廣東道英皇鐘錶珠寶，串謀劫走一條翡翠頸鏈，約值2,200萬元。案件押後12月16日再訊，待警方翻閱閉路電視片段鑑證涉案車輛等，辯方保釋申請被拒。由於被告聲稱在警署內遭警員襲擊，裁判官下令警方盡快帶他到醫院治理。