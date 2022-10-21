i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月21日
港聞
新聞資訊
尖沙咀珠寶店劫案｜三巴裔男女被捕 23男被告稱警署內受襲 案件12月再訊
【有線新聞】尖沙咀上周發生珠寶劫案，三名巴裔男女被捕，其中一人提堂，案件押後至12月再訊。
23歲男被告持行街紙，被控一項串謀搶劫罪，暫時毋須答辯。控罪指今個月10日，他和兩名不知名男子，於尖沙咀廣東道英皇鐘錶珠寶，串謀劫走一條翡翠頸鏈，約值2,200萬元。案件押後12月16日再訊，待警方翻閱閉路電視片段鑑證涉案車輛等，辯方保釋申請被拒。由於被告聲稱在警署內遭警員襲擊，裁判官下令警方盡快帶他到醫院治理。
上一條影片
一線搜查丨港女慈雲山染髮嚴重出界致腫痛 髮廊拒退錢｜附消委會染髮劑貼士
下一條影片
拜登憂慮若共和黨重奪議院將影響對烏援助
客戶服務
熱門
一線搜查｜3種廚具有毒醫生籲停用 鋁鍋煮食或致腦退化 K Kwong：煮辣麵令鋁離子滲入湯
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋 裝修師傅用英泥封實解決 滅蟲專家拆解有無用
一線搜查｜冷氣收爐前專家教必做一件事 否則隨時漏水、成蟑螂巢穴｜附7大保養貼士
一線搜查丨八達通逾期換新卡每年扣$20 4大方法Check是否需更換