施政報告｜推新賞罰機制　李家超指整體公僕優秀、害群之馬不能留下

【有線新聞】行政長官李家超表示，整體公務員團隊優秀，但總有一小撮「害群之馬」，希望新設計的賞罰機制盡快懲處工作無熱誠、屢勸不改的公務員，令他們不能留低。

施政報告提出強化公務員賞罰制度，推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，行政長官李家超表示他決定如何上榜，考慮至少三至六個月，表揚示範個案。

李家超：「卓永興副司長他做地區打擊、清潔和阻街黑點時，有一條後巷被霸佔很多年，有一間屋僭建在那裏，因為卓副司長統籌有關部門，最終制定行動模式，令後巷回復舊貌，沒有那間屋、拆卸危險品，目前好暢順，是最有示範性的表揚。」

李家超表示，整體公務員團隊是優秀，但部分不達標的人不應該留下，要加快處理。「任何部門都有部分害群之馬，部分屢錯不改、怠慢、工作態度無熱誠，如果留下來對市民不好，本身希望他要達到指標，他不做就未能達標，一定要處理。」

近年報考政務官人數大減，李家超承認不如以往「排山倒海」，但職位仍然具吸引力，仍可挑選優秀人才入政府。