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2022年10月23日
港聞
新聞資訊
調查：市民郊遊平均用2.8件即棄塑膠 倡郊遊地點設飲水機
【有線新聞】有調查發現市民郊遊時，平均用2.8件即棄塑膠產品，只有近9%人完全「走塑」。
中華基督教青年會在8至9月以問卷訪問近2,000名兒童、青少年及家長，過半受訪者說有減塑和保護環境的意識，不過仍有超過九成人在郊遊時使用即棄塑膠物品，約兩成人認為自己的力量不足以帶來改變，放棄「走塑」。青年會建議政府在郊遊地點提供飲水機等，令市民減少購買及使用即棄塑膠。
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