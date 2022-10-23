調查：市民郊遊平均用2.8件即棄塑膠　倡郊遊地點設飲水機

【有線新聞】有調查發現市民郊遊時，平均用2.8件即棄塑膠產品，只有近9%人完全「走塑」。

中華基督教青年會在8至9月以問卷訪問近2,000名兒童、青少年及家長，過半受訪者說有減塑和保護環境的意識，不過仍有超過九成人在郊遊時使用即棄塑膠物品，約兩成人認為自己的力量不足以帶來改變，放棄「走塑」。青年會建議政府在郊遊地點提供飲水機等，令市民減少購買及使用即棄塑膠。