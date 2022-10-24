香港50公里越野賽　荷蘭的維安斯贏男子組冠軍

【有線新聞】香港50公里越野跑新賽季展開，荷蘭的維安斯贏得男子組冠軍。

500位男女跑手由山頂出發，起跑時要戴口罩，途經黃泥涌峽道、香港仔郊野公園、大風坳、柏架山、渣甸山及紫羅蘭山，全程攀升超過1500米及下降1700米。

男子組前半段賽事，有3位跑手相當接近，到最後15公里，去年第4名的維安斯，把握上山路段發力超前，以4小時47分21秒勝出，比亞軍的陳家強快8分25秒。

女子組方面，張敏怡就以超過半小時的優勢勝出，跑出5小時30分38秒。