詐騙案｜首三季按年增四成　電騙升逾倍　警方指詐騙集團日益掌握受害人心理

【有線新聞】本港首三季詐騙案較去年上升40%，佔香港整體罪案四成，涉及金額高達33億元，當中電話騙案升幅更超過一倍，警方說是因為詐騙集團愈來愈了解受害人的心理。

A小姐去年12月收到一個聲稱是內地公安的電話，指她在內地涉嫌洗黑錢，要求A小姐存入48萬到一個指定戶口，同日全數被不法分子轉走，受害人A小姐：「起初他致電給我，第一次我是中止了通話，但他之後再致電，連我的身份證號碼也能說出，我就感到好像要聽聽他說甚麼。他有出示公安的執法證件，他告訴我如果你不配合，就會馬上拘捕你至內地，困住你不知多少天，只要案件未審結你都不會被釋放。」

類似的電話騙案今年1月至9月有1,687宗，較2021年上升超過一倍。除了電話騙案，網上情緣騙案的損失金額都愈來愈高，商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察張文瀚：「騙徒會設計一些虛假投資網站或投資流動應用程式，騙徒可以在這些投資平台任意控制受害人戶口的結餘，及受害人賺或虧損了多少錢。」警方說詐騙集團愈來愈了解受害人的心理，掌握心理戰術技巧後可增加受害人對自己的信任度，呼籲市民不要輕易相信陌生人。

受害人報案後，警方會派這本支援小冊子給他，裏面會教他被騙後如何應對和警方的調查有甚麼程序等。