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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
增5221宗確診、10死 7院舍有個案
【有線新聞】本港新增5,221宗確診，本地個案有4,767宗，多10名患者死亡。
有1,183宗是經核酸檢測確診，多7間安老及殘疾人士院舍有個案，共73名院友需要隔離；再多7間幼稚園、4間小學、7間中學及3間特殊學校有個別班級需要停課。
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