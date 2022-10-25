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增5221宗確診、10死　7院舍有個案

【有線新聞】本港新增5,221宗確診，本地個案有4,767宗，多10名患者死亡。 
有1,183宗是經核酸檢測確診，多7間安老及殘疾人士院舍有個案，共73名院友需要隔離；再多7間幼稚園、4間小學、7間中學及3間特殊學校有個別班級需要停課。
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