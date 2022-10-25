波蘭公司研發高仿真機械手　「關節」參照人類結構　輕鬆完成舉啞鈴等動作

【有線新聞】波蘭一間機械科技公司研發了一款高度仿真的機械手，不只外型似，甚至如人類的手一樣，以「骨頭」和「肌肉」組成，可以活動自如，協助人類執行各種任務。

握拳、握手，由斧頭到電話，由一個球到玻璃容器，拾起任何物件都沒難度，就算舉起七公斤的啞鈴也沒問題，這款像真度極高的機械手總長度約60厘米，是波蘭公司Clone經八年研發的成果，比起一般機械手更耐用，而且功能更「貼地」，適合應付日常生活。

機械手的骨骼參照人類結構，關節也盡量接近人類的活動範圍，手指、手腕以至整個前臂都可以活動自如，重現各種真人動作。團隊特意用了透明「皮膚」讓大家可以看到人造肌肉的運作，肌肉內部是裝有球囊的網狀管道，外部則由液壓泵驅動，只要用電流將液體加熱就可以改變球囊的液壓，獨立操縱每組肌肉的活動。

機械手預計年底推出市場，但暫時未公開售價。公司下一個挑戰是完整軀幹，配備仿真的脊椎，有124塊「肌肉」連接頸、肩、手臂、手，將來仿真機械人的應用範疇有望更上一層樓。