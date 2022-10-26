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日日有頭條：01年政府首調查供樓情況

日日有頭條：01年政府首調查供樓情況
【有線新聞】2001年的人口普查，首次調查市民買樓供款情況，發現私人樓業主每月供款中位數是11,000元，供款佔收入比例的中位數超過31%。
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