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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
日日有頭條
日日有頭條：01年政府首調查供樓情況
日日有頭條：01年政府首調查供樓情況
【有線新聞】2001年的人口普查，首次調查市民買樓供款情況，發現私人樓業主每月供款中位數是11,000元，供款佔收入比例的中位數超過31%。
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