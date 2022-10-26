中電指發電成本上漲　料明年無可避免加電費　稱相對全球、本港加幅較溫和

【有線新聞】中電說燃料費上升，天然氣發電比例增加，令發電成本上漲，預計明年無可避免一定加電費，但對比其他經濟發展相若的城市，香港的加幅相對溫和。

中華電力有限公司總裁蔣東強：「正在和政府商討明年的電費水平，正如我剛才所說，由於電費上調是不可避免，我們希望盡力幫助有需要社群減低他們的影響。其實相較於整體國際燃料價格波動，（香港加幅）可以說是相對溫和，在很多的城市電費加幅都相當大，例如舉個例子在東京、新加坡，他們住宅客戶的電費，由上年年頭到今年九月上升幅度達到44%至102%不等。」