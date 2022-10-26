i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月26日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
中電指發電成本上漲 料明年無可避免加電費 稱相對全球、本港加幅較溫和
【有線新聞】中電說燃料費上升，天然氣發電比例增加，令發電成本上漲，預計明年無可避免一定加電費，但對比其他經濟發展相若的城市，香港的加幅相對溫和。
中華電力有限公司總裁蔣東強：「正在和政府商討明年的電費水平，正如我剛才所說，由於電費上調是不可避免，我們希望盡力幫助有需要社群減低他們的影響。其實相較於整體國際燃料價格波動，（香港加幅）可以說是相對溫和，在很多的城市電費加幅都相當大，例如舉個例子在東京、新加坡，他們住宅客戶的電費，由上年年頭到今年九月上升幅度達到44%至102%不等。」
上一條影片
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
下一條影片
海關拘捕兩男涉變賣貴金屬洗黑錢 涉款35億
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋 裝修師傅用英泥封實解決 滅蟲專家拆解有無用
一線搜查丨捉螃蟹被鉗傷 18歲男為報仇反咬兼生吞 胸痛1個月揭寄生蟲入肺
一線搜查｜3種廚具有毒醫生籲停用 鋁鍋煮食或致腦退化 K Kwong：煮辣麵令鋁離子滲入湯
一線搜查｜光顧醫美療程臉被化學燒傷留黑印 女事主求賠償 美容院：我哋都好無辜