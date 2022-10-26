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2022年10月26日
體育
新聞資訊
英冠 般尼1:0諾域治
【有線新聞】英格蘭冠軍足球聯賽，般尼主場一球小勝諾域治。
半場互無紀錄，紅藍衫的般尼換邊後獲得12碼。諾域治的格蘭漢尼，被指禁區犯手球。積洛迪古斯主射入網，82分鐘為主隊打破僵局。
尾段還有門將梅歷，擋走普基的射門，力保不失。般尼維持贏1比0，升上榜首，聯賽不敗走勢增至14場。
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