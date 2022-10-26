科技大學撤出入管制　11.5起逐步對外重開校園

【有線新聞】科技大學下月起，逐步重新對公眾開放校園，是自三年前反修例示威以來重新開放。

科大宣布11月5日開始，公眾可以在周末到訪校園，由12月1日起一星期七天都對外開放。進入校園的大學成員及訪客，都必須符合疫苗通行證要求，持黃碼人士都可以進入，大學又提醒訪客保持社交距離及做好衛生措施。

科大校園2019年11月曾遭到破壞，校園之後實施出入管制，訪客要預先登記才可進入。