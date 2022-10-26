i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月26日
港聞
新聞資訊
科技大學撤出入管制 11.5起逐步對外重開校園
【有線新聞】科技大學下月起，逐步重新對公眾開放校園，是自三年前反修例示威以來重新開放。
科大宣布11月5日開始，公眾可以在周末到訪校園，由12月1日起一星期七天都對外開放。進入校園的大學成員及訪客，都必須符合疫苗通行證要求，持黃碼人士都可以進入，大學又提醒訪客保持社交距離及做好衛生措施。
科大校園2019年11月曾遭到破壞，校園之後實施出入管制，訪客要預先登記才可進入。
上一條影片
美食嘉年華周六起舉行 參展商獲減租25%、現場不准試食
下一條影片
涉19年行人隧道張貼光時海報 29歲女文員判160小時社服令
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋 裝修師傅用英泥封實解決 滅蟲專家拆解有無用
一線搜查丨捉螃蟹被鉗傷 18歲男為報仇反咬兼生吞 胸痛1個月揭寄生蟲入肺
一線搜查｜3種廚具有毒醫生籲停用 鋁鍋煮食或致腦退化 K Kwong：煮辣麵令鋁離子滲入湯
一線搜查｜光顧醫美療程臉被化學燒傷留黑印 女事主求賠償 美容院：我哋都好無辜