男子油麻地遇襲　背中三刀清醒送院　兇徒登車逃去

【有線新聞】一名男子在油麻地遇襲受傷。

一名男子油麻地遇襲受傷，32歲事主清醒、背部中三刀，由救護車救治。

早上7時許，事主在新填地街一間餐廳外等候外賣早餐期間，突然被一名持刀兇徒襲擊，他負傷跑了數百米，去到砵蘭街近窩打老道不支倒地，兇徒登上接應的私家車逃去。警方在附近路邊檢獲一把利刀，案件列做傷人案，油尖警區重案組跟進。