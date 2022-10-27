721事件｜白衣人程偉明判囚四年三個月　官指CCTV清晰見藤條施襲、積極參與

【有線新聞】2019年元朗721事件，白衣人程偉明暴動及串謀傷人罪成，判囚四年三個月。法官說，閉路電視片段清晰顯示被告當時在元朗站內，用藤條向人施襲，屬於積極參與角色。

被告程偉明由囚車押送到西九龍裁判法院，他被控在三年前7月21日在元朗港鐵站參與暴動。暫委法官王興偉判刑時說，當晚10時40分開始有白衣人進入元朗站內，六分鐘後白衣人在收費區內襲擊途人，閉路電視清晰見到被告程偉明在期間加入，手持藤條先後打了至少三人，又指揮其他白衣人入閘，他前後逗留了約十分鐘才離開，雖然不算是主導角色，但都有積極參與。

法官不接納辯方所說，示威者並非跟政府對抗作為求情理由，他說法庭最關心的並不是事件有否針對政府，而是行為本身有否違法。721事件令社會譁然，造成的震撼從當時輿論可見一斑，對不同團體造成的撕裂更是毋容置疑，但萬幸大部分受傷的人傷勢不算嚴重。

法官考慮到被告已64歲，抗辯時沒有否認自己當時在場，屬負責任的抗辯態度，決定寬減三個月刑期，判監四年三個月。

連同程偉明，721事件至今累計八名白衣人被裁定暴動罪成。