學者倡放寬至0+0、集中資源做病毒基因排序辨新變種　指不共存違自然規律

【有線新聞】入境檢疫「0+3」實施一個月，輸入個案多了約5個百分點。有學者建議政府可放寬到「0+0」，及要集中資源做好入境檢測的病毒基因排序，醫務衞生局說會按科學數據分析，適度調整抗疫措施。

抵港人士上月26日起入境後毋須隔離檢疫，看看過去⼀個月的數據︰危殆及死亡人數仍維持低水平，不過輸入個案明顯增加，放寬前每日約百多宗，近一個月每日平均有三百多宗，最高一日更加有476宗，輸入佔整體個案的平均比率由放寬前的2.16%增加到7.03%，上升近五個百分點。

有研究新型冠狀病毒病理的學者認為，情況是意料之內，最重要是沒有對公營醫療系統帶來壓⼒，即使有新變種病毒流入亦毋須太憂慮，甚至有條件放寬到「0+0」。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁：「『0+0』並不是躺平，是用檢測代替居家隔離。一個人如經機場入境，去了食肆、一些場館、比較人多的地方，其實又是否有這麼大的危險？政府很多高官都曾確診，他們確診前都參加過很多活動，是否又傳播了出去？並不是這樣吧。」

他認為政府可以訂立一些指標，例如病毒即時繁殖率大於二，或是單日確診超過兩萬宗，才需要收緊一些防疫措施，至於掃瞄安心出行及強制檢測等可以撤銷。⾦冬雁：「寧願多放資源在病毒基因排序，只有通過列序才可找到有否新變種。如果說我不與這病毒共存，根本上這種說法很荒謬，違反自然規律，與人類打交道的病毒都需要共存。」

不過金冬雁認為現時一老一幼的接種率不算很高，認為疫苗通行證可維持多一段時間，又建議政府盡快買入針對Omicron的二價疫苗，讓市民可以在入冬前接種，得到更好的保護力。