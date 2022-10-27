免針紙｜政府敗訴後修例　郭卓堅批違憲再提覆核︰暴政的錯、做事以朕為基礎

【有線新聞】廢除免針紙司法覆核案，政府敗訴後修例賦權醫衛局局長廢除免針紙，勝訴的郭卓堅再就修例提出司法覆核。

郭卓堅：「因為我只是挑戰根據法例，這條法例立法必須要合情合理合法，但這條法例沒有上訴機制是不行的，違憲違法，這是暴政的錯。近來政府一直做每件事都是以『朕』為基礎，『朕』所說的都是對的，『朕』甚麼都是對的，所以這次她不上訴，我認錯，但修改法例。」