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陳茂波外訪期間確診　將留沙特阿拉伯至符合健康規定才返港

【有線新聞】正在外訪的財政司司長陳茂波確診新型肺炎。
陳茂波正在沙特阿拉伯利雅得訪問，原定今日結束訪問行程回港，但快速抗原測試呈陽性。他會取消餘下訪問活動，在利雅得稍作停留，符合健康規定才回港。
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