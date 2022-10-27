香港法治指數首跌出二十位　港府稱仍列高位：領先無理批評的西方國家

【有線新聞】「世界正義工程」公布《2022年法治指數》，香港的整體排名首次跌出全球「二十大」，較去年下跌三位。政府指香港排名仍維持高位，並高於無理批評香港法治和人權狀況的西方國家。

法治指數以一分為滿分，香港今年的總得分有0.73，在亞太區排第6，低過日本、新加坡。整體排名在2015至19年期間介乎第16至17位，前年開始持續下跌，今年在全球140個國家及地區中排第22位，是歷年最低。

八個分項指標的評分都全部下跌，其中「約束政府權力」範疇排名跌幅最大，由前年31位跌至54位，「開放政府」範疇亦較前年下跌10位，「民事司法」範疇就較前年下跌8位。

政府回應說，可能是外界未全面了解香港情況，所以部分領域的分數有調整，整體排名仍維持高位，領先無理批評香港法治和人權狀況的西方國家，提到香港在「秩序和安全」範疇排第6位，證明《香港國安法》實施後撥亂反正、鞏固法治，獲得國際社會認同，又說香港的法院一直依法獨立行使審判權。

香港律師會會長陳澤銘回應說，法治包含多項公認的元素，無一致的客觀評估方法，律師會亦重視所有客觀、獨立的法治數據或排名，正在研究有關的指數，需要時會改進。