下周四起解除食肆等營業時間限制　政府燒烤地點重開　婚宴等上台拍照可除口罩

【有線新聞】政府再放寬部分防疫措施，下星期四起，酒吧、夜店、食肆等處所再無營業及堂食時間限制，政府轄下燒烤地點陸續重開，在宴會等場所上台拍照豁免戴口罩。

市民到酒吧、夜店消遣，終於不用看着時間，可能未夠盡興便要凌晨2時離開。餐飲及表列處所下星期四起，再無營業及堂食時間限制；政府轄下燒烤地點陸續重開；在酒店、食肆、體育及宗教等活動場所上台拍照不用戴口罩。

醫務衞生局副局長李夏茵：「死亡個案及重症數字相對穩定，醫院體系服務似乎能承受到現時的壓力，每日入院的數字亦相對穩定，所以我們拿捏這個空間，希望可以進一步放寬一些防疫政策，希望大家的生活可以輕鬆些，尤其是婚宴的朋友，三年來都要帶着口罩，都有很多市民認為其實是否可以豁免，相對的風險而言，我們亦覺得是在可控情況底下，所以選擇了（放寬）這個。」

口罩令及剛延長到明年中的疫苗通行證便要維持多一段時間，李夏茵：「其實疫苗通行證是個持之有效的方法，在這個時候用疫苗通行證亦是我們防疫主要策略。我個人認為戴口罩是必須堅守的東西，尤其是接下來是流感高峰期，過去三年本港流感比較平穩基本上沒有甚麼個案，我們着實擔心如果很快不用戴口罩那個反彈會很嚴重。」

李夏茵說圍封強檢次數已經非常少，但強制檢測有助找出隱性傳播鏈，需要保留。