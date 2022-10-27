香港單車節12月18日舉行　參賽者要打齊3針

【有線新聞】香港單車節12月18日舉行，名額暫定約3000人。

設有50及30公里組別。其中50公里的路線，由尖東出發，覆蓋三隧三橋、橫跨六區。途經文化中心、環球貿易廣場等。

而男、女子公路繞圈賽及隊際計時賽在尖東舉行。

參賽者要在活動前14天完成接種3劑疫苗，賽前48小時內接受核酸檢測，比賽當日要自行快測。

賽事周六起接受報名。未參加過單車節的市民，要通過大會技術評核。