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世界賽車運動會開幕　李英健擔任港隊持旗手

【有線新聞】兩年一屆的世界賽車運動會，在法國馬賽揭幕。
李英健擔任港隊持旗手。今屆有72個國家或地區參加。第二次參賽的香港，派出13人出戰GT賽、房車、四級方程式、飄移等8個項目。
電競代表黃啟軒，會在首個比賽日率先亮相。李英健上屆夥拍葉恭正，在GT盃得第6，期望今屆站上頒獎台。
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