公務員守則｜楊何蓓茵稱刪「政治中立」免不作為　指可加入政黨、惟須小心表態：自行拿捏

【有線新聞】公務員事務局局長楊何蓓茵說，過往有人質疑公務員因為「政治中立」，而不執行政府的決定，希望透過更新公務員守則，制訂更清晰指引。

施政報告提出更新沿用十多年的《公務員守則》，公務員事務局局長楊何蓓茵說，過去社會對「政治中立」字眼有不同演繹，為了令指引更清晰，日後不會再用。

楊何蓓茵說：「有公眾批評過，公務員是否拿著（政治中立）這四個字，可以有一些政府決定了的事不執行，所以我們認為值得這次說清楚。當然公務員亦真是，政府決定了要做的事，要全心全意地幫政府實行。無論他個人意見是如何，是不可以不實行。」

具體會用甚麼字眼？是否改用『不偏不倚』？她說要再諮詢，又提醒公務員雖然可以加入政黨，但要小心發表意見時，不要被人誤會是代表政府部門。「這要公務員自己判斷，說話的場合、對象等等，會不會那些對象很輕易地聯繫上來或誤解事件？會不會在該場合來說，會令人誤會他不多不少代表了？即使不是全體、都是一部分公務員、他的職系等，他要自行拿捏。」

施政報告亦提出，要及早懲處違紀的公務員。楊何蓓茵說不會就每宗個案處理多久訂立KPI，不過希望可以簡化程序，改變公務員團隊忽略人事管理的文化。