理大衝突｜8人暴動罪成　判囚44至56個月　官：被告年輕、判刑感困難不忍

【有線新聞】2019年理大衝突期間，8人在佐敦與警方對峙，較早前裁定暴動罪成，判囚3年8個月至4年8個月。法官說大部分被告年輕，原本是社會棟樑和接班人，判刑感到困難和不忍。

三年前11月18日，佐敦加士居道一帶有示威，8名被告被控連同他人參與暴動。法官練錦鴻形容當日暴動並非即興，估計有近千人參與，打算營救被警方「圍困」在理大校園的人，阻止警方執法；示威者與警方對峙期間多次投擲汽油彈，場面猶如「地獄圖」，街道店舖被逼關閉、交通停駛，損害香港安全法治的國際形象，更打擊社會凝聚力，造成兩極分化。

法官強調本案大部分被告年輕且背景良好，並非十惡不赦的人，只是在一個受壓抑的環境作出違法行為，所以判刑時感到困難及不忍。刑期最重的被告是張永尚和林阡晴，判囚4年8個月；廖康良、李屏樂、易卓邦和李家維判囚4年2個月。

法官特別提到中大法律系畢業的易卓邦，原本是社會接班人，不但勤奮工作，亦有助養國際兒童，為內地山區拍片籌款。法官提醒他即使認為現時社會制度未必最好，但如果只破壞而不建設，現在的人生活只會更加困難。至於被告潘永杰及區海峰分別判囚4年和3年8個月。