康泰旅行社資不抵債清盤　創立逾半世紀不敵疫情　業界感惋惜：0+3沒用、看不到前景

【有線新聞】康泰旅行社資不抵債，啟動自動清盤程序。康泰創立至今逾半世紀，分行遍布全港，又以「早機去、晚機返」為噱頭吸引旅客。

康泰旅行社的分行早在8月已經因為疫情暫停服務，康泰星期三說會保留實力直至全面通關，事隔兩日已經等不到，康泰因為資不抵債啟動自動清盤程序。母公司「凱撒同盛發展」在深圳交易所發公告，指康泰業務受疫情影響，盈利能力驟減，不能償還到期債務，董事會同意啟動清盤程序。

康泰是香港歷史最悠久的旅行社之一，由黃士心在1966年創立，1977年政府立法規定僱員享有7天勞工假期，康泰以「早機去、晚機返、玩足七天」為噱頭，半世紀以來盛載了港人的旅遊回憶。

原本一個美好回憶在2010年變成悲劇，一行21人的康泰馬尼拉旅行團結束行程之際，被菲律賓前警員門多薩挾持，領隊謝廷駿及7名港人死亡。事件沒影響康泰向北發展，2013年獲國家旅遊局批准成為第一間粵港合資出境組團旅行社，在深圳及廣州設立分社，2018年高鐵通車，康泰獲特約代理可代訂車票及旅遊產品。

一年後被海航集團全面收購，海航財困，再易手於凱撒旅業，不過最終敵不過世紀疫症，康泰步入百多間結業旅行社的行列。

東瀛遊說，其中一名創辦人曾於康泰任職，對同業結業感到痛心，歡迎受事件影響的員工聯絡，希望為業界挽留人才。又說疫情嚴重打擊旅遊業，現時雖現曙光，但復蘇之路仍舉步維艱。

積金局指康泰旅行社沒有為三名員工交6至9月的強積金，另外沒有為250名員工交7至9月遲供款的附加費，涉及2萬元，會代受影響僱員追討。

旅遊業議會主席徐王美倫對康泰清盤感到惋惜，又說遲遲未能全面通關，如果政府不提供支援，不排除有更多旅行社結業。徐王美倫：「其實對我們行業真的很不開心，這麼歷史悠久的旅行社。之前有星晨結業，現在康泰結業。『0+3』沒用，只不過是開始，入境旅遊做不到、出境旅遊也做不到，與大陸通關遙遙無期，變相旅行社的前景大家看不到。」

徐王美倫說又說，大部分旅行社目前只恢復到疫情前一成生意額，即使入境檢疫放寬至「0+0」，但航班運力仍然有限，旅遊業至少要多半年至一年才能復蘇，希望當局同時提供資助。