科學家花三年尋找亞馬遜雨林最高「樹王」　高逾88米、近25層樓　料年齡超過400歲

【有線新聞】亞馬遜雨林是全球最原始的熱帶雨林之一，有不少參天大樹，一群科學家花了三年時間，上月終於找到區內最高的「亞馬遜樹王」，超過88米、即差不多25層樓高，估計樹齡超過400歲。

一行20人團隊上月在巴西亞馬遜雨林，披荊斬棘兩周後成功找到整片亞馬遜雨林最高的這棵樹，這棵參天巨木品種屬於「亞馬遜蘇木」，位於巴西北部的伊拉塔普魯河自然保護區，高88.5米、即約25層樓、樹幹圓周長9.9米，估計樹齡有400年至600年。

研究團隊還在樹下紮營，收集樹葉和土壤等樣本，分析這棵「樹王」的實際樹齡，並研究附近為何大樹林立及它們為地球的大氣儲存了多少碳。為了跟「樹王」見面，巴西及多國科學家歷經3年規劃及5次探險，今年9月連同當地嚮導出發。先乘船沿著河流前進250公里，又在叢林徒步20多公里，用了兩星期才找到「樹王」。

科學家2019年利用人造衛星繪製立體地貌時，首次發現這棵大樹的存在，同年進行第一次考察，10天後便因路途遙遠、物資不足，還有隊員患病而不得不放棄。