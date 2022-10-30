【小事大意義】奇蹟の短腸小女將（上）

【有線新聞】早產女嬰嘉嘉，出生時因一條心導管未閉合，用藥治理卻誘發壞死性腸炎，情況危急，須進行腸道切除手術，令體內只剩下半條大腸和13厘米的小腸，是正常早產嬰120厘米小腸長度的十分之一。細小的身驅，究竟要承受甚麼煎熬？八年至今，她身邊的醫護和家人，尤其是媽媽，又是如何提心吊膽，陪她一關又一關，闖過來回地獄又折返人間的術後挑戰，生存到今天？