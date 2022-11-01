【小事大意義】奇蹟の短腸小女將（下）： 家人上山下海給嘉嘉正常童年

【有線新聞】短腸症兒童術後只剩小量腸道，須以胸前的中央靜脈導管及胃部的胃造口，輸送用口進食以外的營養，以供生長，每天接駁醫療儀器的時間長達16小時，剩餘的「自由時間」本來就不多，但8歲女童嘉嘉的家人，多年來一直上山下海，永不言倦地陪她嘗試很多「不可能的任務」，如游水和出國旅行，希望令她得到正常小孩的快樂童年。近幾年他們還開設YouTube頻道 KaKaTV，將開心的生活記錄，與關心她的朋友分享快樂。歡樂的畫面背後，他們是憑甚麼一直堅持？