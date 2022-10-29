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2022年10月29日
兩岸國際
新聞資訊
英媒：皇家空軍曾派機師赴中授課、容許中國公民讀軍事學院 引國家安全憂慮
【有線新聞】英國傳媒報道皇家空軍數年前曾派機師到中國授課，並容許多名中國公民入讀英國軍事學院，引起國家安全憂慮。
天空新聞引述知情人士，指皇家空軍2016年曾派四名前線機師到北京教授「航空英語課程」，另外容許至少三個中國公民入讀位於林肯郡的皇家空軍學院，最近的一位在2019年完成基礎訓練，但無接受飛行或工程培訓，還有多名中國公民就讀培訓較高層級軍官的聯合指揮與參謀學院。英國國防部拒絕回應報道，強調並無向解放軍提供任何戰機飛行訓練。當局日前才發出威脅警報，指中國招募英軍機師協助訓練解放軍。
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