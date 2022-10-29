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2022年10月29日
港聞
新聞資訊
日日有頭條
日日有頭條：98年「雞尾酒」療法治愛滋見成果 料個案已到頂
【有線新聞】愛滋病曾令人聞風喪膽，但隨著醫療技術進步，已經不再是絕症。1995年，華裔科學家何大一提出俗稱「雞尾酒」的混合式療法，大幅抑制病毒複製，本港不久後亦採用。
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