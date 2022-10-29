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2022年10月29日
港聞
新聞資訊
康泰清盤｜陳國基稱感可惜、已推支援措施 楊潤雄：入境受限惟做好防疫、早日放寬
【有線新聞】康泰旅行社清盤，政務司司長陳國基說感到可惜，明白疫情對旅遊業打擊很大，政府正逐步復常，幫助各行各業。
陳國基：「我與香港市民一樣感覺，都是不開心，事實上我也參加過其旅行團。政府過去一段日子，你也看到各行各業也看到一些支援計劃，抗疫、防疫基金之類。他們有生意才是最重要。」
文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「我亦說過『0+3』對旅遊業的幫助是有限，很多入境遊仍然是受到很多限制，但我相信我們齊心努力，早日將防疫、抗疫措施做好，我們便有更多機會，譬如接種疫苗比率高，做好防疫措施，令到早一日可放寬。」
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