康泰清盤｜陳國基稱感可惜、已推支援措施　楊潤雄：入境受限惟做好防疫、早日放寬

【有線新聞】康泰旅行社清盤，政務司司長陳國基說感到可惜，明白疫情對旅遊業打擊很大，政府正逐步復常，幫助各行各業。

陳國基：「我與香港市民一樣感覺，都是不開心，事實上我也參加過其旅行團。政府過去一段日子，你也看到各行各業也看到一些支援計劃，抗疫、防疫基金之類。他們有生意才是最重要。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「我亦說過『0+3』對旅遊業的幫助是有限，很多入境遊仍然是受到很多限制，但我相信我們齊心努力，早日將防疫、抗疫措施做好，我們便有更多機會，譬如接種疫苗比率高，做好防疫措施，令到早一日可放寬。」