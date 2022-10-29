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2022年10月29日
兩岸國際
新聞資訊
外媒指迫遷萬計外勞 卡塔爾政府：與世界盃無關、按原規劃整頓各區
【有線新聞】世界盃決賽周賽事下月開鑼，外電報道卡塔爾當局在首都多哈迫遷數以萬計外地勞工。
路透社報道，當局要求多哈市中心十多幢樓宇的住戶搬走，多數是來自亞洲或非洲的外勞，部分人被迫露宿街頭。報道指當局無給予足夠時間遷出，其中一幢近1,200人居住的大廈，官員周三收回單位時只給兩小時住戶搬走，隨即驅離他們並鎖上大門，部分人來不及取回個人物品。
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