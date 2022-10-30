類鼻疽｜白田地盤前保安疑接觸地下水感染　膝關節前列腺膿腫　議員促篩查

【有線新聞】本港今年累計34宗類鼻疽確診，重災區深水埗爆發源頭未明。衞生署早前說，當中無一個患者在驗出類鼻疽菌的白田地盤工作，不過我們接觸到一名患者，早於去年已經在涉事地盤工作，懷疑接觸地下水後感染。

類鼻疽康復者藍先生：「我以前在這裏工作，工作了三年，每晚幾次簽簿。」藍先生在白田邨重建地盤當看更，去年底走路乏力，以為感冒，整個月都沒好轉，捱不住辭職，看過四間醫院。

藍先生：「替我驗出是類鼻疽，說中了一種惡菌，超級惡菌。我估計是在白田地盤感染，那裏的地下水，我每天早上都開那些水漱口、洗臉，有時熱天用來抹身。很大塵的、每晚如是，巡樓後回來拿紙巾抹出黑色污物。」

感染類鼻疽後，腳關節、前列腺有膿腫，住院兩個月，吊鹽水，出院後都有後遺症，藍先生：「現在這裏（膝關節）都麻痺，未有力，我做了四次手術、這裏兩次佈滿膿腫，那麼大，有時步行都有尿滲，我原本約71公斤，最後60公斤都不足。醫生都說九死一生的，說『你算幸運了』。」

巧合地藍先生工作的地盤一帶，最近採集泥土樣本驗出類鼻疽。衞生署回覆查詢說當時是指今年確診的病人，事隔一星期，有十名工人驗出類鼻疽菌抗體。

有議員建議做篩查，九龍西（西九新動力）立法會議員梁文廣：「我相信不只（那麼少個案），我覺得可以將全面篩查，收窄一點，包括針對一些在高危地方出入的人，或者年紀大有慢性病，我相信有助找出類鼻疽傳播途徑。」梁文廣促請水務署盡快檢查區內供水系統，例如水缸、喉管有否破損污染，令居民安心。