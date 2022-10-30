金融峰會｜陳茂波批外國政客抹黑正常交流 許正宇稱港優勢非幾句話能奪走

【有線新聞】外訪期間確診新型肺炎，財政司司長陳茂波說身體狀況良好，希望盡早回港出席國際金融峰會，他批評有外國政客基於狹隘政治利益，抹黑金融業界交流，損人不利己。

在中東外訪期間確診，陳茂波在網誌說身體狀況良好，徵狀逐步減退，會爭取盡早符合健康規定回港親身出席國際金融峰會，即使趕不及都會以視像形式參與。他說在沙特阿拉伯參與未來投資倡議大會期間，不少國際金融企業都說會來港出席峰會，形容大家都很期待這場疫情以來首場實體大型金融盛會。

他批評有外國政客基於狹隘的政治利益，企圖以泛政治化手段抹黑正常的金融業界交流，甚至以敵對思維搞干擾，不但損人不利己，最終只會拖累環球金融的發展。

對於有美國國會議員呼籲杯葛金融峰會，財經事務及庫務局局長許正宇就說，香港的優勢沒那麼容易被奪去：「我們舉辦這些峰會或凝聚國際金融業界的活動，我們是理直氣壯的。過去一段時間，無論是金融科技周包括峰會，能吸引到海內外不同機構及參與者來參加，所以這些優勢不是幾句說話便能奪去 。」