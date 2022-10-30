梨泰院人踩人｜當局派旅遊巴接載死傷者　目擊者猶有餘悸　凌晨仍有人消遣

【有線新聞】事故造成死傷嚴重，運送死傷者的救護車都不夠用，有目擊者憶述事發時情況都猶有餘悸。

距意外地點大約六分鐘車程，順天鄉大學首爾附屬醫院外，數十架救護車由街頭排到街尾，車上運載的都是遇難者遺體，救護員將遺體送到去醫院殮房；亦有傷者自行下車步入醫院，醫院正門有死傷者親友等候消息。

由於意外涉及大量死傷者，救護車都不足夠，所以當局要出動這些大型救護旅遊巴，接載死傷者來醫院。

意外現場梨泰院有不少酒吧及餐廳，不少人打算趁萬聖節前夕外出遊玩，但就發生悲劇，有人目擊事件，猶有餘悸。

遊客：「我們剛剛在那邊的酒吧不能進出，因為用很多時間，他們告訴我們坐下，因為太擁擠，太多人了，部分人跌倒，就發生人踏人，我們不能移動，不能動彈，人們不斷推擠，之後我們才走出來。」

目擊者：「我看到很多人在街上躺下，我突然遇到另一名韓國人懂說英語，告訴我他們已死亡，我很驚訝，究竟是甚麼原因、發生甚麼事？」

中國留學生：「我們當時在頂樓，看到很多救護車過來，然後抬走一些人，我們現在也很惘然，第一次看到這樣事情。」