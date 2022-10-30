類鼻疽｜孔繁毅稱地盤患者或最早發病　倡查地下水是否源頭　較篩查有效

【有線新聞】政府專家顧問孔繁毅說，白田地盤患者可能是最早發病，建議檢視深水埗爆發源頭，是否來自受污染地下水，相信縮窄追蹤範圍後，毋須為高風險人士篩查。

深水埗23宗類鼻疽個案，至少有八宗基因排序，與去年的三宗個案相似。類鼻疽潛伏期一般兩至四個星期，不過都可以長達數年。有專家說去年底感染的藍先生，如果長期用受污染的地下水漱口、洗臉，即使無長期病患都易中招。

政府專家顧問孔繁毅：「他是可能最早感染的病者都不定，如果是的話，當然很重要，檢視地下水究竟是否受污染，會否一直是源頭，或者地下水已經種到類鼻疽細菌，其實可能可以堵截到源頭。最有機會是可能受污染的儲水庫或者某些地盤污染了的塵土導致爆發。」

源頭未找到，個案多區都有，除了重災區深水埗，都有患者住在北角、將軍澳、柴灣，不過專家認為不值得為高風險人士做篩查，孔繁毅：「可能要種幾次（菌）才種到，如果要做篩查比較困難，以及沒一個有效的篩查方法，反而集中火力找源頭，比較易做是先看哪個地盤或地方是最多確診者，可能尋找較早期那些然後核對環境會否有共同地方。」

當局建議將類鼻疽納入法定須呈報傳染病，孔繁毅相信屆時個案不會大增，因為高風險感染的都是免疫力低的長期病患者。