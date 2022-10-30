澳門增三輸入個案　一人為美高梅莊荷、場內所有人須原址隔離　全澳須一連三天快測

【有線新聞】澳門新增3宗確診個案，懷疑患者到珠海取快遞時感染，全澳居民一連三天要做快速測試。

其中一名43歲女患者，是路氹美獅美高梅娛樂場莊荷，最後一次上班是上星期五，賭場出入口被圍封，場內所有人需原址隔離至周二。

患者與珠海一名確診者曾同一時間到珠海拱北地下商場取快遞，她同住的兩名13歲兒子亦確診，他們位於黑沙環的住宅大廈被圍封，澳門要求全澳居民連續三日做快測，並於澳門健康碼網上平台申報結果。

珠海亦宣布收緊通關要求，所有經珠澳口岸出入境的人，未來5日要持有24小時內檢酸檢測陰性證明。