i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月30日
港聞
新聞資訊
澳門增三輸入個案 一人為美高梅莊荷、場內所有人須原址隔離 全澳須一連三天快測
【有線新聞】澳門新增3宗確診個案，懷疑患者到珠海取快遞時感染，全澳居民一連三天要做快速測試。
其中一名43歲女患者，是路氹美獅美高梅娛樂場莊荷，最後一次上班是上星期五，賭場出入口被圍封，場內所有人需原址隔離至周二。
患者與珠海一名確診者曾同一時間到珠海拱北地下商場取快遞，她同住的兩名13歲兒子亦確診，他們位於黑沙環的住宅大廈被圍封，澳門要求全澳居民連續三日做快測，並於澳門健康碼網上平台申報結果。
珠海亦宣布收緊通關要求，所有經珠澳口岸出入境的人，未來5日要持有24小時內檢酸檢測陰性證明。
上一條影片
團體稱七成銀屑病人疫下病情惡化 三成半人憂染疫避覆診 倡開專科診所
下一條影片
天文台：今晚至明早發一號風球 料本周中期有狂風驟雨
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
大埔男遭塌樹擊中頭部、傷重不治 據悉曾要求政府修樹不果 事發時正鋸樹
移民英國｜200萬買860呎獨立屋 港情侶諾定咸開Cafe談生意艱難爆喊｜離鄉別井的故事