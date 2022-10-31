投考警隊人數跌逾一成　周一鳴稱難設KPI：要求質素、非「湊夠數」

【有線新聞】近年投考警隊人數下跌。警務處副處長周一鳴說，希望多接觸年青人，讓他們了解警務工作，但不會為招聘人數設KPI，考慮的不是「湊夠數」，而是警員的質素。

已升任副處長的周一鳴是反修例事件期間，應對「理大衝突」的指揮官。事隔三年，他說社會氣氛已經平靜下來，警隊上月去11間大學招募，收到389份申請，理大和城大都有人報名。周一鳴說：「會不會有人發出噓聲，不是這樣的情況，特別青少年工作等，我們希望在這方面可以做多一些。在我的角度，他們即使對警務工作未必有興趣，但他們可能經過這些接觸後，了解多了、起碼不會以身試法。」

警隊現時有5,000多個空缺，2022-23年度上半年投考督察的有1,816人，警員有2,654人，比去年同期分別下跌超過一成。警隊今年4月宣布取消要居港至少七年的投考要求，有40名非永久居民報名、兩人入職。

周一鳴說：「至於你說會不會設立KPI（績效指標），我沒有一個很確實的時間表，我們要求的不是數字、而是質素。我們希望能夠招聘真的有志服務社會的人加入警隊，不是希望充夠數。」

關閉了18年的警察招募中心重開，周一鳴說有興趣的人，可以隨時過來了解入職要求，有警員解答問題，也可以即場面試，整體遴選過程更方便。