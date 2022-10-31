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2022年10月31日
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短池游泳世界盃多倫多站 何詩蓓200米自由泳奪金 兩金一銅完成該站
【有線新聞】短池游泳世界盃多倫多站，香港代表何詩蓓奪得女子100米自由泳金牌。
以第三名資格晉級的何詩蓓，決賽游出51秒33，以0.34秒之差擊敗法國的加絲達迪露，波蘭的禾錫得季軍。
早前在200米自由泳贏金牌的何詩蓓表示，非常高興在自己24歲的最後一日，能夠在比賽中贏冠軍，連同400自由泳得銅牌，這位短池世界錦標賽兩金得主，今站以兩金一銅完成。
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