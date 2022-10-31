專科門診新症輪候以年計　劉家獻：難料需時多久消化人龍　醫管局擬設綜合診所先跟進

【有線新聞】醫管局最新專科門診輪候時間顯示，內科、外科及眼科仍是重災區。九龍西聯網看眼科，穩定新症要近四年才首次見醫生。醫管局研究設立跨專業團隊綜合診所，安排護士或專職醫療人員，先跟進病人情況。

在公立醫院輪候專科等候時間分分鐘要年多兩年，看看醫管局最新公布的數據，專科門診輪候時間整體有改善。上年度有20個聯網專科，要等逾100周、即是近2年，今年度減少至9個。不過內科、外科及眼科繼續是重災區。九龍西聯網的眼科最久，要輪候205周，即是逾3年零11個月才有醫生看病，比上年度還要遲多1年5個月。醫管局說難以預計要多久，才可消化人龍。

醫管局總行政經理劉家獻說：「他的人手流失當時較多，九龍西的眼科是由明愛醫院提供，第五波時明愛醫院的服務，是真的受到嚴重影響。輪候時間因此累積了很多舊症，市民的等候時間長了，是不太理想。」

內科亦不遑多讓，七個聯網有三個需輪候近兩年，港島西聯網最久要等候超過兩年半。劉家獻說會研究設立更多跨專業團隊綜合診所，病人未見醫生前，會先見護士或者專職醫療人員跟進，亦會在源頭加強篩選。他說：「相對較多轉介的部門，希望在轉介前會有一些較高級的醫生，先審視轉介個案，這是十分重要。在其中一個聯網試行，在普通科門診及急症室做這個管理，是可以減少到一半的轉介。」

為了縮短病人等候時間，醫管局亦善用了科技。以抽血為例，以往是由人手預約時間，現時也逐步改為放置這類自助預約抽血機，由電腦系統為病人安排合適時間。