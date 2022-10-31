梨泰院人踩人｜尹錫悅到首爾廣場獻花　全國哀悼至周六、百貨公司取消促銷

【有線新聞】南韓全國繼續悼念梨泰院人踩人慘劇。

總統尹錫悅和太太聯同多名官員早上到首爾廣場獻花，悼念事件中超過150名死者，包括20多名外國人。他今日集中處理善後，無其他公務。

南韓全國哀悼至周六，首爾多個地點都設置臨時靈堂供公眾弔唁，多間大型百貨公司取消萬聖節促銷，主題公園的萬聖節活動也取消。