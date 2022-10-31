巴西總統連任失敗　在位期間亞馬遜雨林被斬20億棵樹　原住民、保育人士遇死亡威脅

【有線新聞】這次總統選舉被視為是對亞馬遜雨林命運的投票，博爾索納羅任內加快將森林轉為農業和商業發展，亞馬遜平均每秒失去15棵樹，情況是十五年來最嚴重。

這群居於亞馬遜偏遠地區村民，總統選舉次輪投票期間花數天划船，長途跋涉到最近的票站，除了支持屬意參選候選人，亦為「地球之肺」亞馬遜的命運投票。

事關在博爾索納羅3年多的領導，亞馬遜遭受15年來最大破壞。立場極右的博爾索納羅，放寬非法砍伐雨林罰則，更多農業活動拓展至雨林保護區，又大減保育開支。環保組織推算，其任內至少20億棵樹被砍伐或燒毀，平均每秒消失了15棵樹。

博爾索納羅首3年任期，亞馬遜森林失去逾3萬4千平方公里土地，近台灣面積。今年9月，再多1400多平方公里土地被摧毀，比整個香港還要大。

農業、伐木活動嚴重威脅原住民生活，他們被武裝人員逼遷。當地保育人士亦屢次收到死亡威脅，今年6月英國記者菲利普斯和原住民專家佩雷拉在亞馬遜遇害，震驚全球。

提倡保護雨林的盧拉東山再起，或為亞馬遜帶來喘息空間，但非法砍伐活動近月更猖獗，被指趕在政府換屆前搶掠更多土地；火災次數同月亦創下5年紀錄，執法部門被批無心無力。