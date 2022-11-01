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三號風球｜天文台稱會在今日維持　尼格明日相當接近珠江口

【有線新聞】三號強風信號生效並會在今日維持，幼稚園、肢體傷殘及智障兒童學校停課。   
強烈熱帶風暴尼格集結在香港東南偏南約380公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里靠近廣東西部沿岸。   
受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。   
按照現時預測，尼格會在明日相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過，並會逐漸減弱，但減弱速度仍存在變數。
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