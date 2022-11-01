數名嘉賓缺席金融峰會　李家超指屬少數　稱0+3後香港充滿活力　上月出入境人數翻倍

【有線新聞】香港上季經濟創兩年新低，行政長官李家超說大型活動陸續舉辦，香港充滿活力，內部經濟會回升。至於明天舉行的國際金融領袖投資峰會，李家超說缺席的只是少數。

李家超：「大家早晨，這兩周香港是充滿動力及活力。」特首這樣說是因為香港未來有多項大型活動，金融科技周、七人欖球賽、亞洲醫療創新峰會等。

星期三舉行的國際金融領袖投資峰會有幾名外資大行高層缺席。李家超：「以我們所知有兩位原本打算出席，因為他們在當地確診了不能出席，都是很少的數目。另外有一位他自己的行程不來亞洲，這是相當少數目，我們現時看到參加人數超過200位，跟我們的預計很符合。」

香港經濟連續三季收縮，第三季本地生產總值GDP更創兩年來最低，其中進出口表現最差。李家超：「外幣是疲弱，這影響出口，很多先進經濟體本身通貨澎脹嚴重，他們亦緊縮緊貨幣政策去壓抑需求，亦導致出口方面受影響。我們活動愈來愈辦得多，內部經濟會回升。」

他說自從9月尾實施「0+3」，上月平均出入境人數是9月的約1.5倍，入境的非本地人更是9月的2.3倍。旅遊業界要求放寬至「0+0」，避免旅行社結業潮，李家超說會密切留意疫情，可控情況下進一步與國際接軌。