立場新聞案｜官准逾檢控時限文章呈堂　控方稱內容歌頌叛變行為　斥立場是政治平台

【有線新聞】立場新聞被控串謀發布煽動刊物案續審，控方說立場不只是網媒，更是政治平台，呈上已離港的前立法會議員羅冠聰及民主派初選案被告的專訪作證據，形容立場宣揚非法意念，為他們申冤、戴光環，構成煽動。

立場新聞前總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐由囚車押送到區域法院，由資深大律師余若薇代表。余若薇前一日在庭上提出，控方呈交的17篇文章其中10篇超出半年的檢控時限，不應用作證據，法官郭偉健批准繼續呈堂。

控方列出這些文章包括資深傳媒人區家麟的評論，形容是穿鑿附會，沒有事實基礎下指控國安法；亦有民主派初選案被告何桂藍、鄒家成、梁晃維專訪，形容是宣揚他們的非法意念，為他們申冤、戴光環；已離港的前立法會議員羅冠聰、許智峯、梁頌恆及張崑陽的訪問，控方說立場多次與海外犯罪分子專訪，宣揚他們的政治主張，包裝為人權戰士，因為內疚才會到海外。立場又在中大衝突兩周年發布文章，訪問其中一位校友，美化當時的暴力行為，將已冷卻的抗爭重現。

控方總結這些文章，歌頌叛變行為，鼓吹持續抗爭，不斷散播危害國家的訊息。案發時中央和特區政府以國安法恢復社會秩序，就算沒有大規模的示威，但社會上仍有政治炸彈，隨時推翻政府管治，有人不接受回歸後的憲制秩序，社會氣氛極不穩定，形容有機構想加深市民與政府間的敵意，甚至配合外部勢力，文章必須在這背景下解讀，認為構成煽動。

控方指立場新聞不單是網媒，更是政治平台，他們訂立的約章說以香港為本位，由香港人自主，民主自由是他們守護的核心價值，成立目的具政治理念。